Nii sügavat ja põhimõttelist lõhet vaba maailma liitlaste vahel pole olnud teise maailmasõja lõpust alates. Euroopat ja Ameerikat lõhestada püüdvad Venemaa ja Hiina on jõudnud väga lähedale ühele oma suurimale strateegilisele eesmärgile. Isolatsionismile rõhuv president Trump on teinud selgeks, et vaba maailma liidriroll on nüüdsest vakantne ja sõltub eeskätt Euroopa liitlastest, kas ja kes selle tühimiku täidab.