Hanno Pevkur: Zelenskõil on selgroogu, et mitte oma riiki ning rahvast maha müüa. Euroopa peab aga jalgade järel lohistamise lõpetama!

On selge, et USA liigub oma „rahuplaaniga“ edasi. Praeguseks on nad korduvalt väljendanud, et ei Euroopa ega ka Ukraina pole nende partner suhtluses Venemaaga.

FOTO: Jim Loscalzo-Pool/CNP via ZUMA Press Wire Ilmar Saabas | Delfi Meedia kollaaž (Scanpix)