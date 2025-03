Peaminister Michal: toetame Ukrainat, sest see on õige, mitte sellepärast, et see on lihtne

Mis see meie jaoks tähendab? Ebamäärasust ajastul, kus kindlus on kullahinnaga. Pealkirjalugejate ajastul, kus pealkiri ei oma mingitki pistmist loo tegeliku sisuga, vaatasid üksteisele otsa sisu ja pealkiri. Selgus, et kooskõlaks on vaja palju toimetamist. Lugeja vast suudab ise sellest metafoorist järelduse teha. Kui ei, saab lahkelt piirduda pealkirjaga.