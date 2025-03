RAAMATUBLOGI: Pole vahet, millal ja millisel põhjusel Venemaa naabrite juurde külla tuleb, järgneb kaos

Ehk ei oleks pidanud raamatu kaanele kirjutama selgitust, et tegu on kriminaalromaaniga. Jah, seda „Samson ja Nadežda“ on, ent kriminaalsus... Heakene küll, see pole teoses teisejärguline, kuid lihtsalt toonase elu ja ajastu osa. Ei saa kirjutada tõepärast lugu 1919. aasta Ukrainast ilma kuritegudeta.