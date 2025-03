Kristjan Järvan: kas Eestist saab nüüd ohver või kombatant? Aitab rohepöörde supsutamisest riigikaitse arvel

Ärge saage valesti aru - Eesti julgeolek ei ole asi, mida „hoogtöö“ korras ära teha, et seejärel teiste teemade juurde asuda. See vajab pikaajalist ja mõtestatud tegevust. Meil on vedanud, et praeguse rahandusministri kunagised mõtted ajateenistuse kaotamisest läbi ei läinud - see on olnud alus tugevale kodanikel põhinevale reservväele. Ennustamatu diplomaatiline tulevik paneb aga meid sundseisu tänasest veelgi rohkem iseseisvale kaitsevõimele panustamises - nii lühikeses kui ka aastakümnete perspektiivis.