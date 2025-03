PÜHAPÄEVAKOLUMNIST | Liisa Pakosta: kogeme uut inforevolutsiooni. Eesti keel peab jõudma ka tehisaruni

Kogeme ja näeme praegu oma silmaga inimkonna uut inforevolutsiooni, kus tehisaru muudab senist ühiskonna toimimist. Võib öelda, et järjekorras kolmandat - kui telegraafi, raadio ja tele leiutamine ja seejärel interneti kaudu reaalajas info levitamine kõik teiseks lugeda. Eesti keele püsimiseks on vaja läinud, et kõik need revolutsioonid toimuksid ka eesti keeles.