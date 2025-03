Raul Rebane: Trump unistab olla Putini või Xi Jinpingi sarnane juht, mistõttu ajab väiksemate ja nõrgemate vastuhakk ta endast välja

Zelenskõi, kes Trumpi varasemate sõnade järgi on keskpärane koomik, diktaator ja 4%-lise toetusega, hakkas ameeriklaste rünnakutele vastu. Muide, kõik Trumpi väited on ekslikud, faktide teadmine tema tugev külg ei ole. Kas midagi oleks võimalik olnud andumisega päästa? Kahtlen.

Kõik on kinni Trumpi isiksuses. Jälgides tema kommunikatsiooni, on selge, et välispoliitika on tema jaoks ainult vahend sisepoliitika tegemiseks. Enamik tema pöördumisi on kõik USA rahva poole, neist enamik Bideni ja teiste demokraatide presidentide sarjamine.