SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Euroopa koondub Ukraina ümber. Saksamaa ja Prantsusmaa lubavad kooskōlastada rahuplaani ja rääkida USA-ga

Prantsusmaa president Emmanuel Macron lubas ajalehele La Tribune antud intervjuus, et 6. märtsi Euroopa Liidu kohtumisel kaalutakse uut „sadade miljardite eurode väärtuses“ toetuspaketti Ukrainale. Väga tugeva sõnavõtuga esines ka Saksamaa välisminister Annalena Baerbock, kes rõhutas, et „laupäeva õhtul Valges majas toimunu näitas, et on alanund uus kurjuse ajastu, mil tuleb kaitsta reeglitepõhist rahvusvahelist korda“.