POLIITKOLUMNIST | Lavly Perling: kõrvale tuleb lükata kõik, mis pole otseselt seotud julgeolekuga

Euroopa juhid avaldavad toetust Zelenskõile, Trump ja Vance püüavad näidata ovaalsaali kohtumist märgina USA tugevusest. Zelenskõi usub, et suhteid on võimalik taastada. Eksperdid on jahmunud, suur osa vabariiklasi aplodeerib Trumpi etendusele. Mees, kes on kindlasti olukorraga rahul, on Putin. Üleeilse kohtumise osaliste seas ei ole aga võitjaid pole.