Arne Merilai: rahva teener Zelenskõi sunnitakse lahkuma. Aeg on lasta Porošenkodel mäng üle võtta

Poola-ukraina juutide järeltulijast kirjaniku Arthur Milleri „Müügimehe surm“ (1949) on üks enim mängitud ameerika draamasid. Selle tegelaseks on vananev proovireisija Willy Loman, kes elab rohkem oma peas kui tegelikkuses. Edu tal ei ole olnud, kingad, riided ja aju on viledaks kulunud, tema psühhoos ja hädisus on perekonna nakatanud.