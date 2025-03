ARVUSTUS | Oscari-gala oli sõu mõttes igav, keskpärane ja veniv. Lätlased said oma esimese kuldmehikese igati teenitult

Need ajad on ammu möödas ja vahel on tunne, et Oscari-galalt on põnevus kadunud. Võid vabalt suurema osa võitjaid ennustada ning tseremoonia väärtuseks on saanud hoopis õhtujuhi naljad ja võitjate ülimalt emotsionaalsed tänukõned. Vahel on tekkinud küsimus, kas üldse tasub öösel üleval olla või peaks korralikult välja magama, sest hommikul saab paremaid palasid järele vaadata.