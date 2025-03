Tõun ja Kate: meie esinemised on lõbusad ja juturohked

Tõun: Sooloprojekt on mu viimase aja ülesleidus. Ilmunud on seni vaid kaks sooloplaati. Üksinda esinemas käin, tõsi küll, sagedamini kui kellegi seltsis. Mõneti tore – ise valin, mida laulan, mis salmi hoopis ära jätan või kui pika soolo teen. Bändiga koos musitseerimine, isegi duos, on siiski märksa huvitavam. Kui aga bändid lagunevad või jäävad vanade lugude juurde toppama, ise tahaks aga veel ja värsket luua, siis tuleb teha sooloprojekt. Vähemasti lugude valmimist ja salvestamist naudin iga oma meelega. Esitada on neid üksinda keerulisevõitu, kui olen stuudios sisse mänginud näiteks neli erinevat pilli ja lisanud akordijagu taustavokaali. Siis tuleb jällegi kontserdi tarvis sõbrad appi kutsuda. Või esineda variandis mees ja kitarr.

Kate: Mina oma üksi tegemisi sooloprojektideks ei nimeta. Pole mingit projekti. Teen laulu ja laulan. Mul sama nagu Tõunilgi, kui üksi esinemas käin, teen omi laule sellises järjekorras ja nii pikalt, kui tahan. On ka olnud esinemisi, kus tahetakse kindlaid laule kindlatesse kohtadesse, kui need on põimitud eeskavasse. Aga kellegagi koos musitseerimine on ka mõnus – rohkem värve ja silmsidet.

Kevad on tulekul – uuenemise aeg. Kas teil on endal ka muusikaliselt midagi uut varuks või otsite ehk midagi uut?

T.: Talvekuud on esinemiste poolest vaesed, mis annab aega uut luua, kevadel on sobiv esimesed viljad purki saada. Minul on tänavu plaanis välja anda järjekorras kolmas sooloplaat, koos Jaanus Nõgistoga samuti kolmas plaat. Vahelduseks salvestan paralleelselt ka instrumentaal-albumit ja täidan stuudiomuusikuna erinevaid steel-kitarri (aga ka bandžo, mandoliini, kitarri) soove. Märtsi kontserdikalender on tänavu üllatavalt täis, aga aprillis ja mais jälle lahedasti aega stuudiotööks. Kuid ka kalapüügiks.