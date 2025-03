SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina näitab Pokrovskis elujõudu. Venelased kardavad, et Ukraina viib sealse edu edasi ka teistele rinnetele

Venemaa z-kanalites on ärevust omajagu, sest kui Ukraina suudaks Pokrovski suunal elujõudu näidanud lahendused kiirelt laiendada mujale rinnetele, siis oleks z-blogijate arvates Venemaa armeel ees aeg, kus lahinguväljal edenemine on pehmelt öeldes problemaatiline.

Eelmise nädala reedel toimunud USA ja Ukraina presidentide kohtumine andis nädalavahetusel ainest suureks koguseks tõlgendusteks ja spekulatsioonideks. Spekulatsioonid tekivad, kui on aru saada, et tekkinud tüli tõelistest põhjustest kumbki osapool rääkida ei taha, sest ka USA tunnistab, et enne kohtumist toimus aktiivne infovahetus. Kõrvaltvaatajate jaoks on natuke fookusest väljas Zelenskõi jutt julgeolekugarantiidest olukorras, kus idee järgi oleks pidanud päevakorral olema lepingu sõlmimine, et luua fond, mis tegeleb tulevikus vahendite Ukraina majandusse investeerimisega.