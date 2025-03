ARVUSTUS | „Ükskord Liibanonis“ tõi meelde isiklikud kogemused ja pani mõistma, kui habras oli iga liigutus

Eesti Draamateatri lavastus „Ükskord Liibanonis“ toob lavale 14 aastat tagasi Liibanonis röövitud Eesti jalgratturite loo. Kuna olin toona ajakirjanikuna sündmuste keskmes ja viibisin Liibanonis, mitte kaugel paigast, kus meie kaasmaalasi kinni hoiti, läksin teatrisse eriliste ootuste ja mälestustega. Samas oli mul ka tunne, et ega ma ka tea tegelikult, mis täpselt toimus – ja tõenäoliselt ei tea keegi väljaspool kitsast julgeolekuringkonda kõiki detaile. Lavale jõudnud lugu on tõlgendus, aga just see teadmatus, mis jäi kaadri taha, muudab kogu loo veelgi kõhedamaks ja mõtlemapanevamaks.