Peamine sõnum kostis Poola peaministri Donald Tuski suust: Euroopa ei kavatse kapituleeruda. See teeb Venemaale selgeks, et rahu, kui see kunagi tuleb, ei saa olema Venemaa tingimustel ehk Putini diktaadi tulemus. Euroopa ei ole oma viimast sõna öelnud ning temast ei saa üle ega ümber. Euroopa on viimaks üles ärganud. Loodetavasti.