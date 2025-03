Kas tehisaru jätab tõlkijad tööta? AI saab tõlkimisel musta tööga hakkama, aga tulemus jätab soovida

Tehisaru on end korralikult (tõlke)maailma sisse söönud. Selle kasutamine on ju lihtsamast lihtsam: avad üksnes veebilehe, sisestad vajaliku jutu ja juba tipibki AI sulle tõlgitud teksti. Iseasi, kui rahule sa sellega jääd, ehkki (nagu kinnitavad ka professionaalid) tehisaru on järjest nutikamaks muutunud, suutes end eesti keeleski väga soravalt väljendada.