RAAMATUBLOGI | Võrratu krimisari (ehk sajandi parim?) Q-osakonnast saab kahetsusväärselt otsa. Kuid pauguga

Tuleb tunnistada, et Mørki ja Q-osakonna finaal on võimas, et mitte öelda ülivõimas. Samas on keeruline öelda, kas raamat on iseseisvalt loetav, sest need, kes on elanud kaasa Mørk & Co saagale algusest saati, teavad, milline on mänguväli ja kes seal tegutsevad. Seetõttu on romaanil eelkõige kõrge emotsionaalne väärtus.