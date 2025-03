MEEDIAKRIITIKA | Ovaalkabineti tõsielusõu kannab rasvaseid meediaspinni näpujälgi

Esimeses pooles kõlas teravaid ja asjakohaseid küsimusi ning ka vastuseid. Näiteks Poola ajakirjanik küsis, kas USA kavatseb oma väekontingente tagasi tõmmata ka Poolast, kuhu on hiljaaegu lubatud lisa. Trump kiitis poolakaid, kinnitas, et on neile pühendunud, aga tõdes, et Poola on keeruline piirkond. Jätkuküsimusele samal teemal Baltimaade kohta ütles Trump: „Eeem… Baltimaad… peab ütlema, et nad on ka keeruline naabruskond.“ Igale Ida-Euroopa ajakirjanikule võinuks siit paista uudis ja hulk jätkulugusid.