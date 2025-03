Tiit Hennoste: kui keegi kasutab sõna „suunamudija“, tõusevad mul ihukarvad püsti

Kui Tiit Hennoste (71) läks Wiedemanni keeleauhinda vastu võtma, ajas ta selga äia pulmapintsaku ning jalga needsamad püksid, mis tänagi. Ülikonda tal nimelt ei ole. „Mõtlesin, et seal on ka kultuuriinimesed, need käivad niikuinii kaltsudes, nii et ma võin ka,“ teatab ta süüdimatult. Lipsu sidus maestro siiski ette.