NÖFFi avab eesti filmikunstnikule ja grimeerijale Rootsi filmauhinna toonud linateos

Esimese Skandinaavia naisena 1939. aastal üle La Manche’i väina ujunud Sally Bauerist rääkiv linateos on suures osas üles võetud Eestis – selle kaastootjateks on siinsed stuudiod Three Brothers ja Amrion. Filmi kostüümikunstnik Eugen Tamberg ja grimmikunstnik Kaire Hendrikson on juba pälvinud oma töö eest Rootsi rahvusliku filmiauhinna Guldbagge „Meiesugusele väikesele festivalile on sellise filmi esmaesitlus suur au,“ ütles Klaebo.