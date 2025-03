FOTOD | Eduard Vilde 160. Rahvusooperis avati kirjamehe dramaturgitöö auks näitus „Estoonlane Eduard Vilde“

„Ütleme kirjaniku ja seltskonnategelase, sest Eduard Vilde oli omal ajal pidevalt tähelepanu all - küll oma noorpõlve pööraste tegude, küll teravate sõnavõttude tõttu,“ selgitas Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Marja Vaino. „Kuid ennekõike tuleb Eduard Vildet hinnata muidugi kirjanikuna. Eesti raamatu aastal on põhjust meenutada, et just Vilde pani rahva lugema - tema jutud ja joonealused romaanid olid esimesed teosed, mille nimel tulid inimesed varavalges lehetoimetuse ukse taha sabasse seisma, et trüksoojast ajalehest uut osa lugeda.“