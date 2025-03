Leedu politoloog: Zelenskõi võitis Trumpi vastu lahingu, aga võis kaotada sõja

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas ütles reedel peale Valges Majas toimunud USA ja Ukraina presidendi kohtumist: „Täna sai selgeks, et vabal maailmal on vaja uut liidrit.“ See märkus ei jäänud Valges Majas kindlasti märkamata. Kallas võib tunda ka kibedust, sest tema Washingtoni visiidi ajal tühistas USA välisminister Marco Rubio ühepoolselt nende kohtumise. Kõrge diplomaat oleks võinud käituda diplomaatilisemalt.