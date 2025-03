VENE MEEDIA PÄEVIK | Kremli telekanalites on tõusnud päevakorda Läänemere „vabastamine“

Alustame naljakast. Keegi Aleksandr Dugin on nn euraasialikkuse ehk mandril Venemaa kõikehõlmavat liidrirolli nägeva mõtteviisi peaideoloog. Nõnda siis astus Dugin üles kuskil foorumil, mille tribüünilt ta kuulutas, et venelased sõdivad Ukrainas selle nimel, et „Hiina, Aafrika ja islami kutid“ saaksid nautida traditsioonilisi väärtusi. Ning kõik see kanti üle Venemaa televisioonis. Huvitav, kas ka meie kodused traditsiooniliste väärtuste kandjad muretsevad Hiina, Aafrika ja islami kuttide heaolu pärast?