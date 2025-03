Operatsioon Sneg ehk Kuidas Kremli mõjuagendid Valges Majas riikide saatuse üle otsustasid

Viimastel nädalatel on meedia olnud täis spekulatsioone selle kohta, millised motiivid on USA presidendi Donald Trumpi käitumise taga: Trumpi kaval plaan, Trumpi hullu- või nõdrameelsus või hoopis venelaste oskuslik diversioon. Viimase kolme ja poole aasta jooksul oleme tunnistanud suurt hulka Vene eriteenistuste suurepäraselt ellu viidud operatsioone. Esmalt korraldati meie kõigi silme all infooperatsioon, et Putin ei kavatsegi Ukrainat rünnata. Samuti oleme näinud infooperatsioone, mille eesmärk oli veenda president Bidenit ja rahvusvahelist üldsust, et Putin on kohe-kohe valmis tuumarelva kasutama.