Anna-Kaisa Oidermaa: koroonakriisist väljusid väikeste kahjudega need, kes oskasid vaimset tervist hoida. Peame seda nüüd uuesti tegema

Viimaste päevade uudised on meenutanud, et suhtlemisoskus ja emotsioonide juhtimise võime on eluks hädavajalikud. Kipume mõtlema, et need on kaasasündinud või elu jooksul kuidagi kujunevad omadused. Unustame, et tegu on oskustega, mida saab õppida ja arendada, et neid nii argielu situatsioonides kui ka kriisimomentidel kasutada. Neist oskustest võib sõltuda isegi elu ja kindlasti tervis.