KÕNE | Kai Realo: mind heidutab väga, et lisaks julgeoleku- ja majandusmuredele on muutumas ka väärtushinnangud

Ning ta lisas veel: „Julgeoleku lahutamatu osa on meie inimeste usaldus oma riigi vastu. Mis tähendab, et riik peab nii tunduma kui ka olema aus, oma ja arusaadav. Siis on mõistetav ka soov oma riiki kaitsta ja riigi kaitsmise eest kodanikuna maksta.“

Mind isiklikult heidutab väga see, et lisaks julgeolekualasele ebakindlusele ning majanduse kiratsemisele on ühiskonnas muutumas ka üldiselt tunnustatavad väärtushinnangud. Tuleme eestlastena kultuuriruumist, kus meile on korratud, et „targem annab järele“, „õige hõlma ei hakka keegi“, „rääkimine hõbe, vaikimine kuld“ ning „igal Mihklil on oma oinapäev“.

Paraku näeme aga igapäevaselt, et sõnad toimivad sama vahedalt ja hävitavalt kui relvad, et teaduspõhisus jääb alla populismile ja et oinastel on oma päev, aga mitte Mihkli, vaid valimiste võidupäev.

Omakasupüüdlik, reegleid rikkuv ja jõhker käitumine on maailmas ning sealjuures ka Eestis alati olemas olnud, kuid üldsuse silmis on seda üldjuhul taunitud – sobingud, pettused ja korruptsioon on toimunud pigem varjatult ja suletud uste taga.

