ARVUSTUS | Üle võlli etteasted ja verbaalsed rünnakud publiku suunas. Florian Wahl on uue põlvkonna Onu Bella

Endastki mõista olid publiku ootused kõrged – kontsert Estonias eeldas, et lisaks tavalisele sõule ootab ees ka mingi lisaväärtus, lavastuslik mõõde. Kuigi ülestõusmispühad on veel kaugel, kandis kontsertetendus ka märgatavat religioosset pitserit. Wahli saatebänd Ouu ilmus lavale mungarüüdes ja Wahl ise lunastajana: sandaalides, linadesse mähitult ja tokerja habemetuustiga, mis kahtlemata vallandas nii mõnelgi huulilt pettumusohke – kas me ei näegi laval alailma poolpaljalt pöörlevat karismaatilist vembumeest, kelmikas lokk laubal ja lainerijoon laul? Isegi lava oli askeetlikult lage, nagu üks luterlik pühakoda olla võibki.