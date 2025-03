FOTOD | „Orgaanika | mehaanika“. Pärnus avati kaheksas FotoFest

Festival kannab sel aastal nimetust „Orgaanika I Mehaanika“, viidates maailmale, mida iseloomustavad aina teravamad keskkonnaprobleemid ning kus on põletavamateks teemadeks on orgaaniline ja null-kuluga kunst ning kus loomeinimesed ähvardab areenilt lükata AI ehk tehisintellekt. Osa maailmast tahaks vajutada progressipedaali põhja ja siseneda kõrgtehnoloogilisse utoopiasse, samas kutsuvad loodus- ja kliimateadlased meid hoopis ajas tagasi pöörduma, et taasavastada traditsioonilisi eluviise, vältida liigset tarbimist ja keskkonna saastamist. Mida näevad lahendusena kaasaegsel kunstiväljal tegutsevad fotokunstnikud?