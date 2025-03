VAATA JA KUULA I Vene mõjutustegevuse jäljed Eesti inforuumis – uhhuu-uskujatest Kremli kaastöölisteni. Kuidas nende vastu võidelda?

Nende küsimustega tegeles Delfi uuriva toimetuse sari „VENE MÕJU“

Venemaa kulutab eri andmetel oma propagandaoperatsioonidele 2-4 miljardit eurot aastas. Eriti on see hoogustunud täiemahulise sõja puhkemise järel Ukrainas, kui oma agressioonile otsitakse tuge, levitatakse valepõhjendusi ning püütakse halvata lääneriikide vastupanu.

Pingutused meie inforuumi mõjutada ja kujundada Venemaale soodsat avalikku arvamust ning infovoogu ei ole midagi uut ega üllatuslikku. Eesti riigiasutused ja ajakirjandus on sellega silmitsi olnud aastakümneid. Kui traditsiooniliselt on hoiakuid Venemaa suhtes püütud mõjutada ka klassikalise pehme võimuga - kultuurisidemete toetamise ja vene kultuuri levitamisega, siis Ukraina sõda ja Eesti julgeolekupoliitika on pannud sellele tegevusele piiri ette. Nüüd on mõjutustegevus üksnes traditsioonilise kõva võimu ehk Kremli poliitiliste ja sõjaliste huvide teenistuses.

Sari „Vene mõju“ keskendus 3 suurele teemale.

Eero Epneri lugu keskendus sellele, kuidas riigistruktuurid on tegelenud Eesti psühholoogilise kaitsega ja Vene narratiivide ohjeldamisega. Suur muutus toimus pärast Pronksiööd, mil Vene eriteenistuste mõjutustegevus viis avaliku konflikti ja vägivallatsemiseni Tallinna kesklinnas. Seejärel pandi kokku salajane töörühm, mille tööst ja järgnenud sammudest kirjutab sari esimest korda.

Martin Laine lugu harutas lahti selle, kuidas Vene strateegilised narratiivid hetkel Eesti avalikku inforuumi jõuavad. Üheks peamiseks kanaliks on sotsiaalmeedia mõjukas võrgustik vandenõuteooriaid, Kremli narratiive ja Eesti poliitika suhtes kriitilisi hoiakuid omavahel segavatest kasutajatest. Kuidas neist muuhulgas ka Kremli suuvoodrid ning sealsete narratiivide võimendajad on saanud, on Laine loo teemaks.