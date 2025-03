Kairet Remmak-Grassmann: 24 õpilast klassis - kas linnavalitsuse poliitpopulismi tipp või päästerõngas?

Räägime asjadest nii, nagu need tegelikult on. Reaalsus on selline, et enamik Tallinna koole on piirkondliku komplekteerimisega elukohajärgsed koolid, kuhu Tallinna linn koolipidajana määrab õpilasi esimestesse klassidesse. Alates 1. märtsist peavad lapsevanemad esitama vastavad taotlused Tallinna Haridusametile elukohajärgse kooli määramiseks.