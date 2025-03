RAAMATUBLOGI: On aasta 1852, kui Rootsi karu**rse, kus elab neli lolli, jõuab termomeeter, „Kommunistliku partei manifest“ ja kuningas Oscar I

Siin-seal arvustustes kõlab, et Jonassoni romaanid on võrratu suvelugemine. Ilmselt tõesti, ainult eks sa proovi raamatut pool aastat suletuna hoida. No ei õnnestu. Ikka esimesel võimalusel pihku ja tuld! Kusjuures viimne kui Jonassoni teos on ühest küljest käestpandamatu, ent samas nauding, mida pruugid väikeste ampsudena.

Jonassoni sulg tundub olevat kuldne. Ta loob üsna absurdse olukorra ja tegelased, paigutades need kindlasse kohta Rootsi ajaloos, põimides ümber reaalsed tegelased ning laseb lool joosta. Kohati tundub, et ta ei tea isegi, kuhu välja jõuab.

On aasta 1852, kui maailma mõistes karu**rse Smalandisse jõuab termomeeter ja „Kommunistliku partei manifest“, mille kirjutasid kaks sakslast. Samas on see karup**se üsna rahvusvaheline – seal sebivad šotlased, prantslased, hollandlased ja Rootsi kuningas Oscar, kes pole just eriti Rootsi verd ning muud karvased ja sulelised.

Niisiis tegelased...

* Seakasvataja Algot, kes ei leidnud naist, mistõttu kaotas popsikoha, mida selle omanikust krahv endale või õigemini oma naise soovide rahuldamiseks ihaldas. Samas oli Algotil oskus teha piirkonnas ainsana puskarit, mida ei pidanud jooma vänge haisu tõttu nina kinni pigistades ning mis seetõttu maksis suisa kaks riigitaalrit toop.

* Piirkonna kõvim mees krahv Gustav Biekegren, kel on neli probleemi. Tema arvates kuulub ta perekonda kolm isikut, keda võib nimetada: loll, lollim ja kõige lollim. Ainult et krahv ise (neljas probleem) tundub olevat neist kõigist kolmest selgelt üle – nimelt lolluselt.

* Mauritz ehk loll, Gustav Biekegreni poeg, kes ei haakinud tarkust külge ning saadeti sõjaväkke, kusjuures väeosa ülemale maksti kena kopik (või öör), et kasutust lontrusest saaks leitnant. Kahetsusväärselt naaseb Mauritz aga ühel hetkel koju ja temast saab kõige hullem inimeksemplar – aktiivne loll.