FOTOD | Mustpeade majas kõlab maailmas esmakordselt Kristjan Randalu värskeim teos

Kristjan Randalu autorikontsert on jätk sarjale, kus Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester ja Tõnu Kaljuste tutvustavad eesti heliloojate originaalloomingut. 8. märtsil kuuleb Randalu viimase kümnendi loomingut. Teose „Inner Asylumi“ („Sisemine turvapaik“) keskmes on isiklikud mälestused ja sisemise pelgupaiga otsingud, mille kohta autor märgib: „Nõukogude Eestist Lääne-Saksamaale. See pidi olema kahenädalane puhkusereis, aga tegelik eesmärk paigale jääda selgus alles saabudes. Programmiliselt on selle teose lähtepunkt meie pere liikumine aastal 1988.“ Helilooja sõnul alles hiljem hakkasid elumuutusega kaasnevad tagajärjed ja küsimused aegamööda päevakorda kerkima.

Kontserdil kõlav teos „The Moment of Thy Dawn“ („Sinu hommikuvalguse hetk“) sündis Tõnu Kaljuste tellimusel ja on inspireeritud loodusest. Teose tekstides kõlab hirm looduse kui maapealse paradiisi kaotamise ees. „Ma ütleksin, et igapäevaselt ja iga liigutusega – olgu see siis liikumine või tarbimine – käivad need mõtted peast läbi. Kas enda vastavad valikud ka sisuliselt ja moraalselt põhjendatud on, see on juba eraldi küsimus. Ühe suurema teemana näen seda, et asjadele hinna määramisel ei ole tegelikult nende kogumaksumust keskkonnale arvestatud,“ räägib Randalu.

Kontserdi uudisteose „Three Soliloquies“ („Kolm ainukõne“) toob publiku ette vioolasolist Liisa Randalu, kes on mitmete rahvusvaheliste konkursside võitja. Ta oli kauaaegne maineka saksa ansambli Schumann Quartett liige, kellega koos on üles astunud maailmakuulsatel kontserdilavadel ja olulisematel muusikafestivalidel Euroopas ja väljaspool. Aastast 2022 on ta Frankfurdi Raadio Orkestri vioola kontsertmeister, samuti on ta aktiivne kammermuusikuna ning töötab õpetajana Frankfurdi ja Mainzi Kõrgemas Muusikakoolis.

Kontserdi materjal osaliselt ka salvestatakse ning see ilmub rahvusvaheliselt Kristjan Randalu autoriplaadina.

Kristjan Randalu on üks rahvusvaheliselt hinnatumaid Eesti džässmuusikuid, kes tegutseb aktiivselt ka klassikalise muusika lavadel. Pianisti ja heliloojana on ta esinenud mainekatel kontserdilavadel nagu Carnegie Hall, Barbican Hall ja Berliini Kontserdimaja, ning festivalidel Londonis, Pariisis ja Istanbulis. Ta on pälvinud mitmeid rahvusvahelisi auhindu, sealhulgas Grammy nominatsiooni ja Riikliku Kultuuripreemia.