Kirjanduslik kohus mõistis naise kehaga kaubitsejad süüdi

„Mäeküla piimamehe“ tegelasi kehastasid professionaalsed näitlejad: mõisahärra Ulrich von Kremeri rollis astus üles Hendrik Toompere, Tõnu Prillupi osas Jüri Tiidus ning Mari Prillupit kehastas Ester Kuntu. Kohtu osaliste rollis olid aga oma ala professionaalid: prokurörina astus lavale Maria Mägi, kes tegutseb päriselus advokaadina ja on omanimelise advokaadibüroo omanik; advokaadina aga Steven-Hristo Evestus, kes on oma praeguses tööelus advokaat, eelmises aga tuntud riigiprokurörina. Riigikohtunikuna astus lavale Eerik Kergandberg, kes on endine riigikohtunik.