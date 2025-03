NAISTEPÄEV | Liis Reiter: naised ei peaks kõikjal meestega võrdsust taga ajama

Kui rahvusvaheline meestepäev ongi suuresti pühendatud meeste tervisele ja heaolule, siis naistepäev on ajalooliselt pühendatud naiste võrdsetele võimalustele ning naiste tervisest räägitakse naistepäeva kontekstis vähem. Levinud on arusaam, et naised on ju meestega võrreldes tervemad, jõuavad õigel ajal arsti juurde, riskikäituminegi on ikka pigem meeste, mitte naiste teema. Tegelikkus pole sugugi nii roosiline.