Näitleja Ragne Pekarev astub sammu püstijalakomöödia maailma.

Ragne Pekarev on publikule tuttav eelkõige armastatud näitlejana väga paljudest teatrietendustest, samuti seriaalist „Sassis“, kus ta tõi ekraanile meeldejääva Evelin Kassi tegelaskuju ning pälvis selle eest 2022. aastal EFTA parima naisnäitleja preemia. Samuti tunnustati teda Teatriliidu poolt parima naiskõrvalosa preemiaga rolli eest lavastuses „Kõik minu emast“. Nüüd on kogenud näitleja astumas lavale täiesti omadel tingimusel – üksinda, julge ja vaimukas, et pakkuda publikule meeldejäävat kohtumist, mis on täis soojust ja huumorit.