FAKTIKONTROLL | Kas Züleyxa Izmailoval on õigus, et Eestis on toiduhinnad tõusnud 40 protsenti?

TSITAAT | 1. veebruaril Eesti Päevalehes avaldatud arvamusartiklis kirjutas riigikogu liige Züleyxa Izmailova (SDE), et: „Eestis on toiduhindade tõus olnud üks Euroopa kiiremaid. Toiduainete hinnad on viimaste aastate jooksul tõusnud pea 40%. Eesti Konjunktuuriinstituut on välja toonud, et Euroopa Liidu keskmisest hinnatasemest oleme juba 9% kõrgemal ja Euroopa Liidus toiduhindade poolest koguni esikümnes.“