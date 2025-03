Juutide esindaja: mul pole enam kindlust, et mu riik suudab mind kaitsta nende eest, kes soovivad mulle surma

Või mõistma fakti, et see on Hamasi terroristliku organisatsiooni juhtmotiiv. Liikumine, mis haaras Gaza võimu oma kontrolli alla 2005. aastal ja hoiab seda siiani, kuulutab selgelt: „Iisrael eksisteerib seni, kuni islam selle hävitab, nii nagu ta on hävitanud teisi enne seda.“ Sellele ei saa olla teistsugust tõlgendust. Loosungid juudi riigi likvideerimisest, Hamasi ja teiste Iisraeli hävitamist nõudvate organisatsioonide üleskutsumine ning juutide enesemääramisõiguse eitamine on antisemitism. [2]