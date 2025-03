RAAMATUBLOGI: Kui (krimi)kirjanikul tekib soov välja paisata oma tumedam pool, tuleb tegelastele kaasa tunda...

Esmalt oli küsimus, et miks? Horsti raamatute peapersooni, politseiinspektor William Wistingi lood on suurepärased ning miks end lõhestada? Pigem rohkem Wistingit, kes oma sümpaatsuse, rahulikkuse, inimlikkuse ja tasakaalukusega toob tumedasse noir’sse valgust ja rahu. Samas võib aimata, et ka kirjanikus peitub hämaram pool, mis otsib väljapääsu. Reaalsus, eriti see, mida krimikirjanik kirjeldab, pole kaugeltki kaunis. Aga muuta Wistingi elu süsimustaks... Sellega poleks lugejad nõus.

Blix on erinevalt Wistingist äkilisem ja äraarvamatum ehk ka kirglikum ning teda rõhub mineviku taak. Temaga võib mängida, mistap sarja eelmine raamat „Kreenis“ oli äärmuseni tume. „Kohati tekib küsimus, miks autorid võtavad endale õiguse käituda toredate inimestega – olgugi et kirjanduslikega – ülearu karmilt. Aga see on nende õigus ja ilmselt ka soov tekitada lugejates võimsaid emotsioone, sest südantpitsitav kurbus ju seda on,“ sai toona kirjutatud.

Uue raamatuga Horst ja Enger pisut rehabiliteerivad end, lubades üksikul päikesekiirel paista.

Niisiis on Blix omadega otsas. Mõistetud tütre tapjale kättemaksu eest tosinaks aastaks trellide taha. Vangla on Norra turvalisim, aga seda vaid ses mõttes, et sinna ei pääse sisse ega ka välja. Samas need, kes juba on nelja seina vahel – saati endised politseinikud – end ülemäära turvaliselt ei tunne. Vangla on vangla ja vangid on vangid, mis kokku toodab vägivalda.

Ent siis hakkab juhtuma. Kurikuulus mõrtsukas laseb Saksamaa vanglast jalga ning on siirdumas Norra suunas. Näib, et ta on seotud Blixi saatust mõjutanud minevikusündmustega ning tuleb igal juhul peatada. Ent kuidas sa seda trellide tagant teed? Õnneks tuleb Ramm asjaga kaasa ning Norra politsei vajab hädasti Blixi abi ehk siis duo on taas koos ja aktsioonis.