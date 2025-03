USA PÄEVIK | Ärgem hetkekski hellitagem arusaama, et enamus ameeriklasi oma presidendi käitumist eelmisel reedel hukka mõistavad

Kremli propaganda on ajanud oma juured USA-sse, et õõnestada Ukraina toetust Läänes.

See, et Trump tahab Putiniga sõber olla, pole mingi üllatus. Küll aga on üllatus, et kümned miljonid ameeriklased on nii tugevate emotsioonidega Ukraina vastu pööranud ega pea Venemaa rolli sõja alustamisel ja kestmisel kaalukaks.