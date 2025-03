Filmi „Pikad paberid“ muusika autorid: see oli antropoloogiline eksperiment

„Jõudsime kõigeni loomulikult. Kuna mina mängisin räpparit, siis tundus, et räpparil on ikka albumit vaja. Meil oli väga naljakas seda kõike teha,“ räägib Edgar, kes kehastas filmis Mr Maze’i, kellele ka muusika kirjutati. Esimene lugu „Mind ei näe“ kirjutati Nõval proove ja improvisatsioone tehes. „Alguses arvasime, et ühest loost piisab, aga Edgar oli see, kes leidis, et neid võiks rohkem olla. Et kui Mr Maze tahab blow-up’ida, siis peab tal olema vähemalt kaks lugu,“ lisab Meel.