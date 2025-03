Agu Laius: praegune ühiskond on kujundatud võimete tipus olevate täiskasvanute järgi. Aga kes vananevale ühiskonna osale mõtleb?

Tihti võib kuulda ja lugeda, et tegin ju vallale ettepaneku, et võiks istepingi paigaldada, rääkisin vallavanemaga, et tee vajab remontimist ja hooldamist, kirjutasin Facebookis, et ühistranspordiga on kehvasti, kurtsin, et vanemaealisele asjakohast infot ei ole võimalik leida, aga midagi ei muutunud.