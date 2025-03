Eks brittidel võis olla kümneid loogilisi põhjendusi, näiteks et Baltimaade seisukohad on teada ja liiga suur jututuba läheb laadaks kätte. Peamine põhjus näib aga siiski olevat see, et Londonist vaadates ei pruugi meil peale kulunud seisukohtade olla midagi väärtuslikku, mida päris diskussiooni panustada.