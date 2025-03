KOLUMN | Katrin Pauts: Tommy Cash lihtsalt peab Eurovisioni võitma, muud ei jää enam üle

Peame kuskilt saama uue kinnituse, et oleme küll väikesed, aga see-eest ilusad, osavad ja andekad ning et kogu maailm seda teab.

Ma ei pea lauluvõistluse võidu hädavajalikkust kuulutades silmas mitte ainult Läti kassifilmi ja Oscarit, kuigi eestlased ei saa oma südames ju salata, et kuldmehike oli auhind, mis pidi meile kuuluma, aga mille lätlased nüüd oma kõhu alla kaapisid. Me ei saa enam kunagi olla meist kahest esimene, kes Oscari võidab. See on julm, külm ja halastamatu fakt! Mida iganes Eesti filmitegijad tulevikus ka ei saavutaks, on meie ainuke võimalus olla kõigest need, kes jõudsid viimaks Lätile järele.