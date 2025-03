SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: USA ei jaga enam luureinfot? Terava retoorika varjus toimuvad hämmastavad arengud

Rünnaku käigus kahjustati kaheksa elumaja ning puhkenud tulekahju kustutamise ajal andis Venemaa järjekordse löögi rünnaku kahju likvideerijatele. Sellist taktikat (double-tap) on Venemaa sõja jooksul korduvalt kasutanud, põhjustades teadlikult suuremaid kaotusi ka päästjate seas.

Maavarade läbirääkimised jätkuvad

Tundub, et emotsioonid pärast presidentide Donald Trumpi ja Volodõmõr Zelenskõi kohtumist on raugemas. On võetud paar sammu tagasi ning meeskonnad jätkavad maavarade leppe sõlmimise ettevalmistamist.