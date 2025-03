Toomas Alatalu: probleemiks on Trumpi ettekujutus Venemaast

Tasub ka vääriliselt hinnata mehe eneseirooniat määratluses „stabiilne geenius“ – eks noodki eksi vahel. Trump naudib lihtselgituste tegemist pööblile – kui ikka kõrval on kaart uue nimega „Gulf of America“, kõlab Make America Great Again ju märksa valjumalt. Samas võib ta objekti silmas pidades jätkata rahumeeli hämamist, sest näiteks erinevalt Gröönimaast Trump Panama taskupanemisest enam ei räägi, küll aga Hiina eemaldamisest kanali kamandamisest. Seejuures pole Trump siiani maininud hiinlaste kava ehitada teine Panama kanal läbi Nicaragua. Aga küllap ta jõuab selleski tõe väljaütlemiseni.