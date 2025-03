FOTO | Ugala teatris anti üle kaheksandad Kalju Komissarovi nimelised stipendiumid

Kalami sõnul on tantsus avalduva kehalise loomingulisuse aluseks tänapäeval aktiivne, kogemisvalmis ja impulssidele tundlik keha – iga inimese puhul ainukordne ja omane liikumislaad, tema kehavara, millesse on kätketud kogu elu jooksul kogetu.

Isabel Laiapea lõpetab 2025. aastal etenduskunstide õppekava lavastaja erialal. Õpingute jooksul on silma jäänud tema huvi kasutada dokumentaalset materjali nii laval kui ka videos. Isabel on sihikindlalt kujundanud oma kunstnikuteekonda, keskendudes eelkõige filmitegemisele. Tema huvi antropoloogilise ja dokumentaalfilmi vastu väljendub nii koolis kui ka väljaspool kooli loodud lühifilmides. Isabeli dramaturgiline vaist toetab tema võimet edasi anda inimeste ja kultuuride lugusid.

Tema stipendiumitaotlus oli läbimõeldud ja selgelt seotud edasiste plaanidega filmitegijana, peegeldades pühendumust ja sihikindlust. Isabel on suurepärane näide sellest, kuidas etenduskunstide õppekava toetab noorte mitmekülgseid huvisid ja aitab neil oma tugevusi arendada. Tema loominguline ja organiseeritud lähenemine teeb temast silmapaistva ja paljulubava filmitegija.

Prof Kalju Komissarovi nimeline stipendium on mõeldud erialaseks enesetäienduseks välismaal ning sellega soovitakse väärtustada Kalju Komissarovi pikaajalist viljakat tööd teatrihariduse vallas. See määratakse üliõpilasele, kes on õpingutes tervikuna olnud tulemuslikult loominguline, distsiplineeritud, eetilisi väärtusi silmaspidav ning oma erialal perspektiivikas. Stipendium algatati 2018. aastal Garmen Tabori, Tartu Ülikooli ja Eesti Teatriliidu ettepanekul ning Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali toel. Traditsiooniliselt kingitakse stipendiaatidele Woochi käekellad.