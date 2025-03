Joakim Helenius ja Hendrik Terras: viimased 10 aastat viletsust toonud vasakpoolne poliitika tuleb üle parda visata!

Viimase kümne aasta nõrga majandus- ja maksupoliitilise juhtimise ning sellest tulenevalt Eesti majanduse nõrkade tulemustega on meie inimesed hakanud kaotama optimismi, mis varem iseloomustas eestlase usku tulevikku. Aasta-aastalt näeme, kuidas meie naabritel Euroopa Liidus läheb majanduslikult paremini kui meil. Kas meil on veel lootust? Mida me peame tegema, et viimase kümne aasta jooksul tehtud vigadest üle saada? Need on küsimused, millele püüame selles artiklis vastata.