FOTOD | Pika ajalooga festival iDeeJazz laienes Viimsisse

iDeeJazz on 15-aastase ajalooga Tartu juurtega festival, mis on toonud Eestisse jazzmuusika maailma tippe 40st riigist, sh suuri muusikatähti nagu Richard Bona, Dino Saluzzi, Rinneradio, De-Phazz jt ning on tituleeritud Tartu linna mainesündmuseks. Festivali kunstiline juht on tuntud muusik Oleg Pissarenko.