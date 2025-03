Natalie Mets: kui tahame Eestit, mis hoolib igast inimesest, ei tohi valitsus muutuda kahe parempoolse erakonna mugavusvalitsuseks

Peaminister on põhjendanud sotsiaaldemokraatide võimalikku eemaldamist valitsusest süüdistustega, et sotsid takistavad vajalike otsuste vastuvõtmist. See etteheide ei vasta tegelikkusele. Eesti ei ole eralennuk, mida juhib vaid üks piloot – meie riik on ühine laev, kus tuleb arvestada kõigi pardalolijatega.