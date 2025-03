SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Trumpil ja tema meeskonnal on veel tugev peapööritus võimule saamisest. Trumpil pole Putinile midagi pakkuda

Trump on oma valimislubaduse täitmise nimel rikkunud suhteid nii oma liitlaste kui ka osa valijatega ning ka see on Venemaa jaoks juba rahuldav tulemus. Trumpi valijad ei mõistaks Ukrainale kapitulatsiooni pealesurumist, Putin pole nõus oma nõudmistest taganema – seega seisabki Trump lõhkise küna ees.